Automobilisme: Les Toyota en démonstration aux 24 Heures du Mans

Après six heures de course au Mans, les deux voitures japonaises comptent un tour d’avance sur la première Glickenhaus. Alpine a connu des problèmes.

Brendon Hartley (à droite) devant l’Argentin Jose Maria Lopez au volant de leur Toyota GR10-Hybrid. AFP

Circuit de la Sarthe, 22 heures. Le soleil se couche, la 90e édition des 24 Heures du Mans se poursuit avec, comme on pouvait l’imaginer, une domination des deux Toyota GR10-Hybrid, de Mike Convay, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez (No 7) et celle de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa (No 8).

Parti en tête, le Vaudois a terminé son premier triple relais en deuxième position, les deux voitures favorites n’étant séparées que par quelques secondes au quart de la distance. Derrière, on retrouve en embuscade les Glickenhaus américaines, à un peu plus d’une minute. En revanche, la voiture leader du championnat du monde d’endurance avec la course française, l’Alpine de Negrão, Lapierre et Vaxivière, a plongé dans les profondeurs du classement sur le coup des 19h53, avec un sérieux problème d’embrayage qui a nécessité deux interventions.