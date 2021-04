Genève - Les TPG, minées par un climat tendu, décapitent leurs RH

Mi-novembre, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) exigeait des TPG qu’ils fassent «cesser les atteintes à la santé psychique du personnel». Il avait recueilli une vingtaine de témoignages faisant état d’un climat de travail tendu au sein des ressources humaines (RH) et de l’unité marketing de la régie publique. La directrice des RH, particulièrement visée, s’était mise en retrait le temps qu’une enquête interne soit réalisée. C’est désormais chose faite. Ce lundi, les TPG ont annoncé leur décision de «réorganiser les RH pour rétablir une atmosphère de travail positive». Le directeur général Denis Berdoz en assume dès à présent la direction ad intérim. L’actuelle responsable, dont le retour dans ses fonctions n’était «plus envisageable», a «décidé de quitter l’entreprise».

Cet automne, les employés entendus par l’OCIRT s’étaient plaints d’objectifs et de délais irréalistes, d’avis changeants, d’absence de consignes écrites claires, d’évaluations à la tête du client, de hurlements et d’humiliations. De janvier à mars, tous les employés des RH et des unités de marketing, ventes et communications ont été entendus par une avocate spécialiste en droit du travail. A la suite de ces entretiens, outre une réorganisation des RH dont la direction sera renouvelée, les TPG ont décidé de prendre diverses mesures touchant aux règles de bienséance, à la gestion des absences et à l’application des horaires.