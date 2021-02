Ajustements provisoires

Face à ce recul, la régie a décidé, en concertation avec l’Office cantonal des transports, de procéder à des ajustements provisoires de son offre, tout en pénalisant le moins possible les usagers. Les adaptations portent sur des heures marquées par une faible demande et concernent des secteurs ayant une fréquentation en forte baisse, comme à l’aéroport de Genève où le trafic passagers a chuté de près de 70% l’année passée. Dès le 22 février, la desserte de Cointrin sera adaptée, et sera redéployée dès que l’activité aéroportuaire reprendra.

Lignes 1 à 25

Ainsi, la ligne 10 ne sera pas renforcée durant les week-ends et périodes de vacances. Les ligne s 1 à 25 verront une hausse des intervalles entre les véhicules le dimanche avant 9h et après 21h. La ligne express 5+, qui sert d’appoint entre les organisations internationales sur la rive droite et Malagnou sur la rive gauche, sera suspendue. La ligne 28 sera limitée à sa partie la plus fréquentée, entre Les Esserts et l’aéroport, tandis que la ligne 56 passera à un intervalle de 30 minutes, en lien avec le départ ou l’arrivée de trains grandes lignes à Genève-Aéroport. Le ligne 22 sera prolongée de deux arrêts, de Nations à Jardin Botanique, pour maintenir la liaison entre les organisations internationales et la gare de Sécheron. Enfin, la mise en service de la ligne 86, reliant, Presinge, Puplinge et Annemasse-Gare, est reportée au 30 août prochain.