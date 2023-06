Genève: Les TPG seront fortement perturbés lors de la grève féministe

Le réseau des transports publics genevois (TPG) sera fortement perturbé mercredi entre 16h et 22h, en raison de la grève féministe. Plus d’une vingtaine de lignes seront concernées soit par la mise en place d’arrêts temporaires, soit par la modification de certains parcours, soit par des déviations. Il s’agit des lignes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 36, D et G+.

Les TPG précisent qu’ils ne déploieront pas de véhicules supplémentaires à l’heure de pointe, pour ne pas empirer le trafic qui sera ralenti et compliqué. Ils proposent d’emprunter le Léman Express ou les Mouettes, si possible, comme alternative. Tous les renseignements et changements de dernière minute seront publiés sur www.tpg.ch et les applications mobiles des TPG.