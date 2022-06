Genève : Les TPG tuent la grève prévue par leurs chauffeurs

Dans le cadre du conflit qui l’oppose aux syndicats, la régie publique a saisi la Chambre des relations collectives du travail. Toute mesure de lutte est suspendue.

Il n’y aura pas de grève aux Transports publics genevois (TPG) le 28 juin prochain. C’est ce qu’a indiqué la régie publique mercredi en annonçant avoir saisi la Chambre des relations collectives du travail (CRCT), dans le cadre du conflit qui l’oppose à deux syndicats. Une fois la CRCT saisie, les parties, soit les TPG et les syndicats, ne peuvent plus ni communiquer ni mener des actions de lutte. Ainsi, les TPG précisent par voie de communiqué de presse que le 28 juin, «le réseau fontionnera normalement et que les transports prévus pour la Fête des écoles en Ville de Genève le lendemain seront assurés».

Les partenaires sociaux sont engagés dans des discussions concernant l’indexation des salaires en 2022, eu égard à l’inflation de l’année précédente. La direction veut geler la hausse, compte tenu des mauvais résultats de 2021. En contrepartie, elle a proposé une prime unique de 500 fr. Après avoir consulté leurs bases, les syndicats SEV et Transfair exigent que les collaborateurs touchent et la hausse et la prime. Plusieur séances entre les TPG et les syndicats n’ont pas permis d’aboutir à un accord.