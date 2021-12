Genève : Les TPG vont faire revivre le «tram de Noël»

Dès lundi, un véhicule avec à son bord le père Noël et une conteuse accueillera les enfants pour une balade en ville.

Au milieu des années 70, un tram de Noël, paré de guirlandes, de pommes de pin et de branches de sapin circulait avant les fêtes au centre-ville, s’offrant aux enfants tentés par une promenade. Les TPG ont décidé de ressusciter cette tradition. Dès lundi et jusqu’au 24 décembre, un tram de Noël décoré effectuera tous les jours entre 16h et 19h des courses spéciales au bénéfice des enfants de 4 à 10 ans, qui pourront bien sûr être accompagnés d’un adulte. Le père Noël animera ce convoi, où une conteuse distraira les bambins durant le trajet d’une trentaine de minutes – une boucle entre les Augustins et le boulevard Georges-Favon, avec embarquement au rond-point de Plainpalais. Pour profiter de ce véhicule festif, une inscription préalable est nécessaire sur le site Internet des TPG.