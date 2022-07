Climat : Les traces de condensation des avions pires que le CO2

Pour certains, les traînées blanches derrière les avions sont des nuages toxiques délibérément répandus par les gouvernements pour contrôler et manipuler les foules. Une légende urbaine. En revanche, un autre effet des traînées de condensation est prouvé sans aucun doute. Elles réchauffent la terre, et ce même plus que le CO2 qui est libéré dans l’atmosphère lors de la combustion du kérosène. Concrètement, seul un peu plus d’un tiers de l’effet climatique de l’aviation provient du CO2. Plus de la moitié est due aux traînées de condensation. À cela s’ajoutent d’autres effets climatiques, comme les oxydes d’azote, la vapeur d’eau et les aérosols.