CFF: les trains circulant entre Bienne et Neuchâtel sont supprimés

Un dérangement technique en gare de Twann (BE) paralyse le trafic ferroviaire entre Bienne et Neuchâtel mercredi soir. Tous les trains sont supprimés. La perturbation durera au moins jusqu'à 20h, annoncent les CFF.

Des bus de remplacement vont être mis en service. Les voyageurs venant de Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne, Olten, Aarau, Bâle, Zurich et Saint-Gall circulent via Bern. Ceux souhaitant circuler entre Neuchâtel, Bienne et Soleure, doivent le faire via Berne.