Canton de Berne: Les trains circulent à nouveau après le déraillement à Lüscherz

Le trafic ferroviaire revient peu à peu à la normale dans la région de Bienne après les déraillements de deux convois vendredi en raison de la tempête Mathis, l’un à Lüscherz (BE), l’autre à Büren zum Hof (BE). À Lüscherz, commune au bord du lac de Bienne, les trains circulent à nouveau, a annoncé dimanche l’exploitant Aare Seeland Mobil (ASM) sur son site internet. «Le lieu de l’accident a été déblayé et la ligne de contact remise en état», a-t-il indiqué en remerciant toutes les personnes «qui ont travaillé avec un grand et inlassable engagement depuis vendredi soir».