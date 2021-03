Ces compositions sont à la peine avec la neige et la glace.

Tous les 5746 kilomètres, les nouveaux trains à deux étages du constructeur Bombardier ont connu une panne en janvier rapporte la «Schweiz am Wochenende». C’est bien plus souvent que ce qui est tolérable selon les prescriptions des CFF. Une panne est admissible tous les 8000 kilomètres en service régulier selon la valeur MDBI pour «Mean Distance Between Incident».