Les trains des CFF reprennent le chemin de l’Italie

Dès lundi prochain, les grandes lignes reprendront partiellement entre les deux pays, dans les deux sens.

Des trains grandes lignes internationaux circuleront de nouveau à partir du 29 juin 2020 depuis la Suisse vers l’Italie et inversement. Dans un premier, cinq trains EuroCity emprunteront l’axe du Saint-Gothard au départ de Zurich ou Bâle, à destination de Milan et retour, soit la moitié de l’offre normale selon l’horaire. À compter du 7 septembre, l’offre habituelle devrait être à nouveau disponible dans son intégralité, notamment la ligne directe quotidienne entre la Suisse et Venise.

Masques obligatoires en Italie

Côté romand, quatre trains directs circuleront dès le 29 juin 2020 dans les deux directions: deux depuis Genève via Lausanne et deux autres depuis Bâle via Berne à destination de Milan. L’étape suivante aura lieu le 7 septembre sur ce trajet . Mais de la mi-août au 6 septembre 2020, l’exploitation ferroviaire sera suspendue entre Iselle et Domodossola en raison de travaux.