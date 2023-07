Les trains entre Brigue et Lausanne sont supprimés

De nombreux pendulaires empruntant la ligne Brigue-Lausanne n’ont pas pu se rendre à leur destination, jeudi matin. Le trafic est interrompu entre Gampel-Steg et Sierre.

Un dérangement à la ligne de contact en est la cause. La perturbation devrait durer jusqu’à 9h. «Des bus de remplacement vont être mis en service», annonce le site des CFF.

À Sierre (VS), un lecteur affirme, à l’image de «centaines de passagers», avoir attendu sur le quai de la gare pendant plus d’une heure. «J’ai réussi à prendre un train jusqu’à Sion. Car des trains venus de Genève s’y arrêtent, pour faire le chemin inverse. Ainsi, je pourrai me rendre à Lausanne, où je travaille», explique-t-il, regrettant qu’aucune «information concise, ni alternative» ne leur a été proposé durant ce laps de temps.