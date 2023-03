Avalanche: ligne coupée entre Täsch et Zermatt

Valais : Les trains ne roulent plus entre Täsch et Zermatt à cause d’une avalanche

Entre 20 et 50 centimètres de neige sont tombés dans les Alpes ces dernières 24 heures. La prudence est de mise, avertissent les spécialistes.

Les passagers ne savent pas encore quand ils pourront à nouveau transiter entre Zermatt et Täsch. 20min/Lecteur-reporter

Les trains ne circulent plus entre Täsch et Zermatt (VS), ce samedi matin. À l’aube, la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn a annoncé que la ligne entre les deux gares était interrompue en raison d’une avalanche qui s’est produite sur le tronçon. La durée de l’interruption n’était pas connue dans l’immédiat et une nouvelle évaluation de la situation doit être faite à 11h30 samedi.

Il est tombé entre 20 et 50 centimètres de neige dans les Alpes ces dernières 24 heures, annonce pour sa part MétéoSuisse. «La limite des chutes de neige s'est abaissée cette nuit à 400 m dans le nord du pays, 800 m dans le Jura, les Préalpes et le Bas-Valais et 1000 à 1200 m en Valais central et dans le Haut-Valais», note le service météo.

L’accès à Zermatt est difficile ce samedi matin. Webcam Zermatt

L’institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a actualisé son bulletin de danger et a émis un avis de degré 4 sur une grande partie des Alpes valaisannes. «Des avalanches spontanées très nombreuses de moyenne à grande taille sont à attendre», dit le service de prévision. Ce sont surtout les pentes «aux expositions ouest à sud-est en passant par le nord au-dessus 2200m» qui sont les plus concernées. «Pour des randonnées et descentes en dehors des pistes sécurisées, les conditions sont dangereuses», écrit le SLF.

Le Valais est le plus concerné par le danger d’avalanches. Capture d’écran SLF

