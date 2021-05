Trafic ferroviaire : Les trains remplacés par des bus entre Genève et Coppet

Entre le 9 juillet et le 29 août, les CFF vont entreprendre des travaux sur les voies ferroviaires entre Genève et Coppet. Les trajets seront rallongés.

Les CFF entreprennent des travaux entre Genève et Coppet, en été. (Photo d’illustration) AFP

Cet été, les CFF renouvellent la voie du trafic régional entre Genève et Coppet et modernisent les gares de Versoix, Les Tuileries et Pont-Céard, selon un communiqué. Les quais y seront adaptés pour un meilleur confort. Les travaux nécessiteront le remplacement des trains Léman Express par des bus entre Coppet et Genève du 9 juillet au 29 août.

Lors de ces travaux, il s’agit également d’adapter les gares aux normes en matière d’égalité avec les personnes en situation de handicap (Lhand). Aux Tuileries, le quai sera réhaussé et élargi. À Versoix et Pont-Céard, les surfaces de quai seront augmentées. Enfin, des abris seront notamment construits pour les voyageurs. Le montant des travaux s’élève à 19 millions de francs environ.

Trains remplacés par des bus

Les travaux nécessitent le remplacement des trains Léman Express (lignes L1 à L4) par des bus entre Coppet et Genève du vendredi 9 juillet à 21 heures jusqu’au dimanche 29 août. Durant ces sept semaines, certains trains RegioExpress s’arrêteront exceptionnellement à Versoix aux heures de pointe, durant la semaine. Des bus directs circuleront toutes les 15 minutes, du lundi au samedi, entre Genève et Pont – Céard, avec arrêt à Genève Sécheron, Bellevue-Mairie et Versoix.



Des bus régionaux circuleront toutes les 30 minutes du lundi au dimanche entre Genève et Coppet avec arrêts à toutes les gares habituelles (Genève Sécheron, Tuileries, Genthod Bellevue, Creux de Genthod, Versoix, Pont-Céard, Mies, Tannay et Coppet), sauf Chambésy, qui est desservie par la ligne 20 des TPG. Il faudra compter avec des temps de parcours prolongés.

Éviter plus de six mois de chantiers

Entre Genève et Annemasse, les trains circuleront toutes les 15 minutes. Les lignes L1, L3 et L4 seront complétées par les RegioExpress qui desserviront exceptionnellement toutes les gares entre Genève - Cornavin et Annemasse. Sur l’axe Annecy-Genève, les trains de la ligne L2 circuleront selon l’horaire entre Annecy et Annemasse, avec correspondances à Annemasse en RegioExpress pour la direction de Genève. Le trafic reprendra à la normale dès le lundi 30 août à partir de 5 heures du matin.



La concentration des travaux avec interruption du trafic Léman Express sur la période de vacances estivales permet d’éviter plus de six mois de chantiers, limitant ainsi les nuisances pour les riverains et les clients.