Rail 2050 : Les trains RER dans les agglomérations deviennent la nouvelle priorité

La Confédération veut mettre l’accent sur les trains régionaux, mais l’amélioration de la ligne Genève-Lausanne-Berne n’est pas pour autant abandonnée.

Simonetta Sommaruga a présenté, mercredi après-midi, une réorientation de stratégie dans le développement du rail à long terme, soit d’ici à 2050. «Le Conseil fédéral veut avant tout investir là où le potentiel est le plus grand: dans les agglomérations», a déclaré à Berne la conseillère fédérale chargée des Transports. «L’objectif n’est plus de raccourcir encore de cinq minutes le trajet entre Zurich et Berne, mais de regarder là où il y a le plus de gens qui pourraient encore utiliser davantage le train», a-t-elle précisé.