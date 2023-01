Transports : Les trains un peu plus à l’heure, mais surtout en Suisse alémanique

Plus de 92% des trains sont arrivés à l’heure en 2022 selon le bilan des CFF. La ponctualité globale est en hausse, mais la Suisse romande et le Tessin sont moins bien lotis.

Les trains sont davantage en retard en Suisse romande et au Tessin. (image d’illustration).

Davantage de retards en Suisse romande

La météo clémente est une des raisons qui a permis l’amélioration de la ponctualité car «en général, les retards s’accumulent en raison du temps souvent humide, froid et brumeux». Mais ce sont surtout les bons résultats en Suisse alémanique qui tire le bilan général vers le haut. En Suisse romande, les retards se sont multipliés à partir de septembre, notent les CFF, qui mettent en cause «les nombreux travaux de construction en cours».

Au Tessin, les retards ont été particulièrement fréquents entre mai et septembre. Cela, en raison de dérangements sur les nouveaux trains régionaux Tilo qui font le lien entre la Suisse et l’Italie. Depuis cet automne, ces nouvelles rames ont circulé de manière plus fiable, précisent les CFF.