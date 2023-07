Jean Lassalle régale les téléspectateurs des Traitres, sur M6

Ça a commencé avec la première épreuve, dans laquelle les candidats devaient se coucher dans un cercueil avec des vers et des cafards. Soucieux de ne pas les abîmer, Jean Lassalle a commencé par enlever ses chaussures et, une fois dans la boîte, il s’est…endormi.

Mais le passage qui a le plus fait rire les twittos s’est déroulé dans une voiture. Alors qu’il était assis à l’avant, à côté de Charlotte de Turckheim, l’homme politique a piqué du nez et s’est à nouveau endormi tandis que Norbert Tarayre, Claude Dartois, Natasha St-Pier et Laura Flessel discutaient à l’arrière. «Je suis crevé, je fais une sieste pratiquement tous les après-midi. Quand on a une activité, on est obligé pour laisser tomber la tension et retrouver de l’influx nerveux», a-t-il ensuite expliqué dans le confessionnal, provoquant l’hilarité sur le Net.