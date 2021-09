Finance : Les transactions en cryptomonnaies jugées illégales en Chine

Le bitcoin a perdu 5% de sa valeur après l’annonce de ce nouveau tour de vis la Banque centrale chinoise.

Arrestation de 1000 personnes

Au cours des dernières années, «le commerce et la spéculation autour du bitcoin et d’autres monnaies virtuelles se sont généralisés, perturbant l’ordre économique et financier, donnant lieu à du blanchiment d’argent, des collectes de fonds illégales, de la fraude, des systèmes pyramidaux et d’autres activités illégales et criminelles», a dénoncé la Banque centrale. Après cette annonce, le bitcoin perdait 5% à 42’464 dollars, selon Bloomberg.