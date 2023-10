Les transitions de genre sont de plus en plus courantes en Suisse

Pour Adèle Zufferey, psychothérapeute pour la Fondation Agnodice qui soutient les personnes trans, ce développement est principalement dû à une amélioration de la qualité de la formation des médecins qui se chargent de ces opérations: «En Suisse, de plus en plus d’hôpitaux et de chirurgiens se spécialisent dans les questions de genre et fournissent donc de meilleures prestations aux personnes qui souhaitent subir des opérations de réassignation». Ces derniers restent cependant encore rares dans le pays, car depuis 2020, cinq établissements hospitaliers ont procédé à plus de 95% des opérations d’affirmation de genre.