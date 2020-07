Les transporteurs se préparent au masque obligatoire

Facebook recommande le port du masque

«Portez un masque pour aider à empêcher la propagation du Covid-19»: ce message va s'afficher avant tout autre sur Facebook et Instagram alors que les Etats-Unis comptent plus de 40'0000 nouvelles infections quotidiennes à la maladie depuis plusieurs jours. «Avec l'augmentation des cas de Covid-19 aux Etats-Unis, nous mettons une alerte en haut de Facebook et d'Instagram pour rappeler à tout le monde de porter un masque et leur signaler d'autres astuces liées à la prévention via notre centre d'information dédié», a fait savoir le géant des réseaux sociaux jeudi. A elle seule, la plateforme Facebook est utilisée au quotidien par 1,73 milliard de personnes.

La recommandation va être diffusée d'abord auprès des utilisateurs américains, avant d'être étendue plus largement dans le monde.