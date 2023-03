Les transports publics augmentent la vidéo surveillance

Suisse : Les transports publics augmentent la vidéosurveillance

La vidéosurveillance dans les lieux et transports publics a massivement augmenté ces dernières années. De 14’600 caméras installées dans les trains en 2015, les CFF indiquent en exploiter 24’400 aujourd’hui. Et au total, entre les bus et trams, les pendulaires sont ainsi confrontés à plus de 36’000 caméras (lire encadré), sans compter les systèmes de surveillance des nombreuses petites entreprises de transport du pays, indique le «SonntagsBlick» du jour. Il en va de même dans les espaces publics: Bâle affiche 1260 caméras de surveillance dans l’espace public, et à Zurich, on parlait déjà de 800 caméras en 2019 pour les seuls bâtiments scolaires de la ville, selon le journal dominical.