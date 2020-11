Coronavirus : Les transports publics doivent adapter les prix à la crise

Pour Stefan Meierhans, le Monsieur Prix de la Confédération, il existe un risque de perdre des clients pour les entreprises de transports publics.

Stefan Meierhans, le Monsieur Prix de la Confédération, appelle dans la presse dominicale les entreprises de transports publics à s’adapter à la crise liée au nouveau coronavirus. Selon lui, elles doivent revoir leurs offres et proposer des abonnements à la carte.

«Il y a beaucoup plus de temps partiels par rapport à il y a dix ans. Les besoins des usagers des transports publics ont changé. Mais l’architecture de la tarification n’évolue pas ou pas assez rapidement», constate Stefan Meierhans dans un entretien diffusé par « Le Matin Dimanche ».

Il propose de s’inspirer des offres qui existent dans la téléphonie mobile, notamment des abonnements dits «best price», garantissant le meilleur tarif. «On calcule après coup ce que vous avez vraiment consommé et on applique le meilleur tarif possible. Ces modèles sont très demandés par les consommateurs», ajoute-t-il.