Transports publics Fribourgeois – Six millions perçus en trop ces dix dernières années

Un rapport de l’Office fédéral des transports (OFT) publié ce jeudi dévoile que les TPF ont procédé ces dernières années à des comptabilisations erronées pour un montant total d’environ six millions de francs. L’Inspection cantonale des finances avait été mandatée pour une analyse à la suite des demandes du canton et de l’agglomération de Fribourg.

600’000 francs par année

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) annonce avoir entamé les démarches nécessaires pour que le montant mal comptabilisé par les TPF au cours des dix dernières années puisse être restitué au plus vite aux différents commanditaires des TPF. Les travaux correspondants sont en cours sous l’égide du Service de la mobilité.

L’inspection fribourgeoise des finances pointe du doigt des fautes au niveau de l’attribution comptable des revenus de la publicité des TPF. Un problème de rétrocessions d’assurances serait aussi en cause. Un constat confirmé par l’Office fédéral des transports. Selon ce rapport, «les pouvoirs publics ont versé une subvention trop élevée pour le trafic régional et d’agglomération. Ces comptabilisations sont de l’ordre de 600’000.- par année sur une période de 10 ans, soit six millions au total».