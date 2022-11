Vaud/Genève : Les transports publics lémaniques s’harmonisent pour être plus lisibles

Les plans des lignes de bus, de trams et de métros ont été redessinés en suivant une ligne graphique commune, afin de faciliter la vie des utilisateurs.

Une fois n’est pas coutume: Lausanne, Morges, Nyon, Genève et leurs régions respectives se sont mises d’accord pour que leurs compagnies de transports publics adoptent une ligne graphique commune sur les plans de réseau 2023. «Comprendre le plan d’un réseau de transport public n’est pas toujours un exercice aisé. Si l’on ajoute à cette difficulté un design qui diffère selon les opérateurs, la tâche devient encore un peu plus ardue», reconnaissent les TL, les TPG, les MBC, les TPN et le NstCM, dans un communiqué commun.