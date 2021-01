Une grande partie de la population respecte les nouvelles mesures fédérales et travaille à la maison depuis lundi dernier. La «Handelszeitung» l’affirme dans un article . Elle avance notamment que dans les trains régionaux, seule une place par compartiment de quatre est actuellement occupée durant les heures de pointe dans les trains régionaux.

«Nous ne rembourserons par d’argent à nos abonnés à cause de l’obligation de télétravail», explique Floriane Moersch, porte-parole de l’Alliance Swisspass. Le réseau fait valoir que la Confédération n'a pas découragé l'utilisation des transports publics. L'offre n'a pas non plus été réduite. Par conséquent, Swisspass ne versera aucune indemnisation à ses utilisateurs.