Pandémie - Les transports publics ont bien réagi l’an dernier

La conférence conjointe était dirigée par le directeur de l’Office fédéral des transports (OFT), Peter Flüglistaler et par le président de la Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP), Laurent Favre. Tout en rappelant à quel point la situation avait été difficile pour les transports publics au début de la pandémie de coronavirus, ils ont souligné que la coopération a très bien fonctionné grâce aux contacts établis depuis de nombreuses années entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’entre les entreprises de transport et les CFF et CarPostal en tant que gestionnaires du système.