Lucerne : Les transports publics ont rusé pour toucher des subventions

Une expertise mandatée par la ville de Lucerne révèle que les transports publics de la ville se sont structurés de manière à percevoir davantage de subventions que ce qui leur était dû.

L’expertise mandatée et publiée vendredi par la ville de Lucerne est implacable: la structure des VBL en maison mère et en filiales ne visait qu’à toucher une plus grande part des recettes du pot commun fédéral des transports publics redistribuées à l’échelon cantonal par la communauté tarifaire lucernoise (VVL). Les VBL entendaient ainsi satisfaire les attentes de dividendes de la ville.