Valais: Les transports publics seront plus séduisants

Valais : Les transports publics seront bientôt plus séduisants

Dans le Bas-Valais, une nouvelle ligne verra le jour entre St-Gingolph et Vouvry, améliorant ainsi la desserte de l’hôpital de Rennaz. Et des courses supplémentaires sont prévues sur les lignes: Vouvry - Miex, Orsières - Champex-Lac - La Fouly et Le Châble - Verbier. En Valais central: augmentation de la desserte pour la ligne Sierre - Granges - St-Léonard - Sion et augmentation des courses sur les lignes Granges - Lens, Sierre - Chalais - Granges - Grône - Sion et Grône - Erdesson - Daillet. Dans le Haut-Valais aussi, des améliorations sont prévues.