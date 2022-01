Etude – Les transports publics sont moins chers qu’on le pense en Suisse

Si on achète en ligne son billet, il peut être bien meilleur marché qu’aux bornes des gares.

On le sait, la vie est chère en Suisse. Mais, selon une étude internationale menée dans sept pays européens, cette réputation ne se vérifie pas dans le secteur des transports publics. Les tarifs suisses se situent même dans la moyenne européenne, selon la Litra, le service d’information pour les transports publics en Suisse, qui a présenté les résultats de cette enquête mercredi.

L’étude interactive menée par le bureau de conseil et de recherche Infras a tenu compte du pouvoir d’achat des différents pays et a comparé les prix de différents ou types de voyage: à l’intérieur d’une ville, dans une ville avec campagne environnante, entre deux villes ou de la ville à la campagne. Résultat: c’est au Royaume-Uni que les transports sont les plus chers, en Autriche qu’ils le sont le moins. La Suisse se situe dans la moyenne inférieure.