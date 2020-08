Trafic routier

Les transports publics veulent passer à l’électrique

Plusieurs entreprises de transports publics souhaitent éliminer leurs émissions de CO2 et améliorer l’efficacité énergétique de 30% d’ici à 2050.

Les flottes de bus des transports publics en Suisse doivent devenir plus respectueuses du climat (image d’illustration).

La Confédération et la branche des transports publics ont développé une «stratégie énergétique» pour ce secteur. Des représentants de l'Office fédéral de l’énergie (OFEN), de CarPostal et des transports publics zurichois (VBZ) ont présenté leurs projets et leurs réflexions lundi lors d’une conférence de presse du Service d’information pour les transports publics (Litra) à Berne.