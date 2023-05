Environnement: Les transports publics veulent une exploitation neutre en CO2 d’ici à 2040

Pour y parvenir, l’UTP entend œuvrer d’abord sur l’efficacité énergétique qu’elle compte augmenter de 30% par rapport à 2022. «Les transports publics font partie de la solution pour remplir les objectifs climatiques et énergétiques de la Suisse. Ils génèrent en effet peu d’émissions et sont très efficaces énergétiquement», selon Renato Fasciati, président de l’UTP à l’occasion d’une conférence de presse à Berne. Mais la branche a bien plus d’ambitions, affirme-t-il.