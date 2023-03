Zurich: Les transports publics zurichois vont tester la musique au volant

Les transports publics de la ville de Zurich (VBZ) lanceront après les vacances d’été un test d’un an qui permettra aux collaborateurs des trams et des bus d’écouter de la musique dans la cabine de conduite. Afin de garantir une conduite sûre du véhicule dans le trafic, des règles strictes seront à suivre. Le volume sonore sera limité. L’écoute de longs messages vocaux comme les podcasts ou les retransmissions en direct d’événements sportifs seront interdits. Pas question, en conduisant, d’utiliser un casque ou des écouteurs. Un support pour haut-parleurs Bluetooth doit être installé dans la cabine de conduite de tous les trams et bus des VBZ. Selon les VBZ, les haut-parleurs doivent pouvoir être achetés à un «prix abordable».