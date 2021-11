Bluetooth : Les traqueurs d’objets Tile changent de main

La société Life360 a acquis l’un des concurrents des balises Bluetooth AirTags d’Apple pour 205 millions de dollars.

Tile, l’un des principaux concurrents du traqueur d’objets AirTag d’Apple ou Galaxy SmartTag de Samsung, continuera d’exister en tant que marque autonome malgré le rachat par Life360. L’entreprise conservera aussi son patron CJ Prober et son équipe. «Avec l’acquisition de Tile, nous serons désormais en mesure de fournir une solution unique et globale pour trouver les personnes, les animaux domestiques et les objets auxquels les familles tiennent le plus», explique Life360 dans un communiqué.