Suisse : Les travailleurs culturels sont surtout des femmes

En 2019, 312’000 travailleurs culturels étaient actifs en Suisse, soit 6,3% de toutes les personnes actives. Leur niveau de formation était supérieur à la moyenne et plus de la moitié étaient des femmes, selon la nouvelle statistique de l’économie culturelle de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En 2018, le domaine culturel représentait environ 10,5% des entreprises et 9,6% des établissements (succursales et sites de production) de l’économie totale, selon l’OFS. Les domaines les plus importants étaient les arts visuels (30% des entreprises culturelles), l’architecture (21%) et les arts scéniques (16%).