Les travailleurs de la construction sont prêts à la grève

Syna et Unia expliquent qu’avec la suppression des dispositions actuellement en vigueur sur le temps de travail, «les chefs pourraient à l’avenir ordonner à court terme si, quand et combien de temps il faut travailler; les horaires ne seraient plus planifiables et le travail sur appel deviendrait la norme». Le risque est de voir les journées de travail en été – souvent marqué par des périodes de canicule – devenir encore plus longues sur les chantiers.