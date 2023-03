Amsterdam: Les travailleurs du sexe défendent leur Quartier rouge

La Municipalité veut une fermeture à terme des maisons closes du Quartier rouge et souhaite pour cela déplacer la prostitution légale de la zone, située dans le centre-ville, à cause de la criminalité et de comportements tapageurs de visiteurs et de touristes. «Nous ne sommes vraiment pas d’accord avec les solutions qu’ils proposent et qu’ils imposent, ils ne négocient même pas» avec le secteur, a déclaré auprès de l’AFP Sabrina Sanchez, travailleuse du sexe.