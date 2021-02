Formation professionnelle : Les travailleurs sociaux privés d’examens pratiques

Les apprenants seront vraisemblablement notés pour leur savoir-faire par leur maître d’apprentissage exclusivement. Les syndicats s’inquiètent.

Savoirsocial, organisation faîtière suisse du monde du travail et du domaine social, a annoncé qu’elle renonçait pour l’heure à l’examen pratique de fin d’apprentissage. Par exemple, les futurs collaborateurs de crèches seront notés pour la partie pratique par leur maître d’apprentissage, explique le SonntagsBlick . Du côté des syndicats, on craint une future dévalorisation de cette «génération Corona», aux qualifications qui seraient moins reconnues par de futurs employeurs. «Il est essentiel que les apprenants fassent entièrement leurs examens. Sans quoi, nous punirons doublement cette génération, avec des conditions d’apprentissage difficiles et des perspectives moins bonnes ensuite», estime Adrian Wüthrich, président de Travail. Suisse.

D’autres compétences acquises

Ce n’est pas l’avis de Franziska Zimmerli: «Les apprenants ont été confrontés à des difficultés supérieures à la moyenne l’année dernière en raison de la pandémie de Corona, note la directrice de Savoirsocial. Au cours de leur formation, ils ont montré qu’ils étaient flexibles, capables de travailler sous pression et idéalement préparés pour leur carrière professionnelle.» L’industrie soutient largement cette procédure alternative d’examen, note-t-elle encore. Et de conclure que ces examens seront reconnus au niveau national et régional et ne poseront ainsi aucun problème sur le marché du travail.