Chantiers CFF : Les travailleurs veulent plus de sécurité

Le syndicat du personnel des transports (SEV) monte au créneau pour protéger ses travailleurs. En effet, entre janvier et septembre cette année, trois personnes sont mortes et trois autres ont été grièvement blessées dans des accidents sur des chantiers ferroviaires. En cause principalement, selon le SEV, le fait que des entreprises tierces travaillent souvent «de manière totalement incontrôlée» sur les chantiers des CFF.