LAUSANNE

Les travailleuses du sexe auront enfin des toilettes

La Ville tient sa promesse aux milieux concernés: des WC vont être mis en service dans la zone réglementée du racolage tarifé. Une seule cabine pour des dizaines de professionnelles la nuit.

Une cabine en métal est apparue récemment au milieu de la rue de Sébeillon. «Sa mise en service est prévue vers la rentrée», nous a indiqué le municipal responsable de la Sécurité et de l’Économie, Pierre-Antoine Hildbrand, confirmant qu’il s’agit bien de futurs WC publics.

Pas autonettoyant

Chef du Service de la propreté urbaine, Stéphane Beaudinot indique que cet espace n’est pas autonettoyant et que son coût à l’unité se monte à 100’000 francs. Une cabine similaire est aussi en cours d’installation à Vidy, près du lac Léman. Dans les deux cas, l’unique cabine est accessible gratuitement. Et l’étroitesse de l’espace devrait dissuader d’y faire des passes. Mais il n’est pas certain que les prostituées battant le pavé de l’avenue de Sévelin, à 400 mètres de là, se déplacent lors d’une envie pressante.