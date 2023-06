Royaume-Uni: Les travaillistes demandent des élections anticipées

Selon le leader du Parti travailliste, Keir Starmer, le Premier ministre Rishi Sunak «doit convoquer des élections et laisser le public s’exprimer sur les treize années d’échec des conservateurs».

«Cette farce doit cesser. Les citoyens en ont assez» du gouvernement conservateur, a tweeté Keir Starmer. Rishi Sunak, le chef du gouvernement qui a pris ses fonctions en octobre, «doit convoquer des élections et laisser le public s’exprimer sur les treize années d’échec des conservateurs», a ajouté le leader de l’opposition.

Victime d’«une chasse aux sorcières»

Boris Johnson, qui a démissionné de Downing Street en juillet dernier, après une succession de scandales, a annoncé, vendredi soir, qu’il remettait son mandat de député. Deux autres députés, parmi ses proches alliés, ont également démissionné du Parlement vendredi et samedi.

Dans une longue déclaration, il a accusé la commission des privilèges, chargée de l’enquête parlementaire sur le «Partygate», les fêtes tenues à Downing Street en violation des restrictions liées au Covid-19, de vouloir le «chasser du Parlement». Il s’est dit victime d’une «chasse aux sorcières» et a étrillé son successeur, Rishi Sunak.

Sa démission et celles de ses deux alliés conservateurs, Nadine Dorries et Nigel Adams, déclenchent des élections partielles dans trois circonscriptions, des scrutins à haut risque pour la majorité. Or les «Tories» ont déjà subi des pertes importantes lors d’élections locales, en mai.