Royaume Uni : Les travaillistes réunis en grand-messe virtuelle

Le Labour a ouvert ce dimanche son congrès annuel pour la première fois en ligne, coronavirus oblige, tentant de dépasser ses divisions et sa débâcle électorale.

Ce centriste et europhile a été élu haut la main par les militants en avril, succédant au très à gauche et clivant Jeremy Corbyn et s’engageant à relancer la formation d’opposition, affaiblie et divisée sur le Brexit, son positionnement économique et sa gestion de l’antisémitisme en son sein.