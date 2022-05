Australie : Les travaillistes sont favoris pour revenir au pouvoir

Samedi, les Australiens étaient appelés aux urnes pour choisir leurs députés. Après neuf ans de gouvernement conservateur, les travaillistes pourraient revenir au pouvoir.

Quelque 17,2 millions d’électeurs choisissent les 151 sièges de la Chambre des représentants pour un mandat de trois ans. Quarante des 76 sièges du Sénat sont également renouvelés pour six ans. Le parti ou la coalition qui emportera la majorité à la chambre basse sera automatiquement chargé de former le gouvernement.

«Donnez une chance à ce pays»

Les deux derniers sondages publiés avant l’élection, jeudi et vendredi, accordaient une avance de six points aux travaillistes, mais l’écart tendait à se resserrer. Les deux camps tentent de séduire les électeurs qui s’inquiètent de l’augmentation du coût de la vie, avec une inflation annuelle de 5,1% et des salaires qui ne suivent pas en termes réels.

Enjeu climatique

Dans un pays marqué par des inondations, des incendies et des sécheresses de plus en plus graves, les travaillistes promettent de faire davantage pour l’environnement. Scott Morrison soutient les industries du charbon et du gaz, et a résisté aux appels mondiaux en faveur d’une réduction des émissions de carbone hormis l’engagement actuel de -28% d’ici 2030.