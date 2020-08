Trafic ferroviaire : Les travaux au Lötschberg dureront jusqu’à fin janvier

Le tunnel de base est en rénovation. Les travaux prévus vont durer près de 6 semaines de plus que ce qui avait été annoncé. L’ouvrage sera fermé à deux reprises.

Les travaux de rénovation au tunnel de base du Lötschberg se prolongent. Ils dureront jusqu’à la fin janvier, et non jusqu’à la mi-décembre comme annoncé en juillet. Le trafic se déroulera toutefois sans restriction durant la période de Noël et des sports d’hiver.

Bassin de décantation

Depuis février, le trafic ferroviaire a été perturbé à plusieurs reprises en raison d’infiltrations d’eau entre Ferden (VS) et St-Germain (VS). Dans la zone endommagée, le BLS a percé une galerie à côté du tube du tunnel et installé dans cet espace poral un bassin de décantation ayant une capacité de plus de 2000 mètres cubes.