Genève: Les travaux de la patinoire des Vernets débutent

La patinoire des Vernets, qui a été le théâtre de la victoire du GSHC, fin avril, en National League, va faire peau neuve. Gabriel Monnet/Gallayphoto

Le chantier de rénovation des Vernets a démarré. Il est notamment prévu d’améliorer la consommation énergétique du centre sportif, le plus gourmand du parc immobilier de la Ville, et de mettre aux normes la patinoire utilisée par le Genève-Servette Hockey Club (GSHC), vainqueur du dernier championnat. En effet, la surface de glace intérieure, vieillissante, ne correspond plus depuis plusieurs années aux exigences de la Ligue nationale de hockey. «Sa rénovation est aujourd’hui devenue prioritaire en matière d’accessibilité et de sécurité», indique mardi, la Municipalité, dans un communiqué.

La saison 2023/2024 du GSHC pourra se dérouler normalement, avec l’installation d’une patinoire provisoire pour les matchs et les entraînements. La patinoire extérieure fera, elle, l’objet de travaux qui «faciliteront l’exploitation quotidienne, et profiteront également aux différents utilisateurs» tels que les écoles de patinage, les juniors ou le public.

Machine de froid revue



La première étape du chantier, qui est prévu sur plusieurs années, se déroulera jusqu’en septembre. Elle consistera à mettre en conformité la production et la distribution de froid. La quantité d’ammoniac utilisé sera réduite de 7500 kg à environ 200 kg. Les besoins en chaleur seront assurés à 40% par des énergies renouvelables avec la récupération, via une pompe à chaleur, des rejets induits par production de glace des deux patinoires, avec à la clé, 800 tonnes de CO2 économisées par an.

Centrale photovoltaïque



La deuxième étape prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de la patinoire extérieure. Celle-ci sera la plus grande de la Ville et produira l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 260 ménages. L’éclairage des pistes sera revu et consommera trois fois moins d’électricité qu’actuellement. La troisième et dernière étape des travaux consistera à agrandir et modifier les locaux de la patinoire intérieure. Une enveloppe de 29 millions de francs, pour l’ensemble du chantier, avait été acceptée par le Conseil municipal à l’unanimité, en novembre dernier.