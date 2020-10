Genève : Les travaux de modernisation ont pris fin à la gare de Zimeysa

Les CFF ont annoncé lundi avoir terminé les travaux de modernisation de la gare de Zimeysa, sur la ligne qui relie Genève à La Plaine (GE). Les accès aux quais et aux trains ont été améliorés. Ces adaptations auront coûté 6,5 millions de francs.

La gare desservant la zone industrielle de Meyrin-Satigny avait été construite en 1987. Elle ne satisfaisait plus aux normes actuelles d’accessibilité et de confort, ont indiqué les CFF. Sa modernisation fait partie du programme Léman 2030 de l’ex-régie fédérale.

Sur la ligne Genève-La Plaine, les gares de Satigny, Russin et La Plaine avaient déjà été rénovées. Deux autres gares situées sur ce tronçon, celle de Meyrin et de Vernier, doivent aussi bénéficier de «leur cure de jouvence», ont rappelé les CFF. Au total, le budget des travaux dans les six gares de la ligne s’élève à 67 millions.