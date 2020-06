Actualisé il y a 19min

avenches (vd)

Les travaux de restauration des arènes sont prévus pour 2022

Une chute de pierres avait provoqué des dégâts sur le site. Un chantier est planifié et prendra en compte les manifestations qui se tiennent dans les arènes.

Keystone

Bonne nouvelle pour les festivaliers et amoureux de la culture. Les éditions 2021 des festivals Rock Oz'Arènes et Avenches Tattoo pourront se dérouler dans les arènes d'Avenches (VD), si tant est qu’on en ait fini avec le Covid. L'important chantier de conservation et de restauration de l'amphithéâtre romain débutera finalement en 2022. Le monument restera par ailleurs accessible aux visiteurs durant les travaux.

Après une chute de pierres, l'espace situé sous la tour du musée a été interdit d'accès en 2017-2018, et une ouverture sous conditions a été accordée aux manifestations. Le canton a sécurisé la structure en 2019, et des mesures ont été prises pour éviter des dégâts plus importants. Ces années ont été consacrées à parer au plus urgent, en consolidant notamment les parements en voie d'effondrement.

D'autres altérations sont apparues entretemps et une intervention d'envergure est désormais nécessaire pour assurer la sauvegarde du monument et éviter sa fermeture définitive pour des raisons de sécurité, a indiqué jeudi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Penser à d'autres manifestations

La réalisation des travaux en cohabitation avec les deux festivals impose de nombreux montages et démontages d'infrastructures ainsi qu'une interruption estivale du chantier. Différents scénarios ont été proposés par la commune d'Avenches et les organisateurs, puis étudiés conjointement par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) et le Service des affaires culturelles (SERAC), écrit le canton.

Vu la durée et les spécificités de l'intervention, seule une fermeture continue du monument, tout en restant accessible aux visiteurs, permet une bonne réalisation des travaux, dans le respect des principes de conservation et de restauration de ce patrimoine culturel bâti d'importance nationale, explique le gouvernement vaudois.

Le chantier doit débuter en 2022. Le Conseil d'Etat va solliciter prochainement un crédit d'études et proposer au Grand Conseil un projet d'organisation des travaux, de coûts et de calendrier. Des réflexions seront menées dans la phase de projet en vue d'équiper le monument historique d'infrastructures facilitant la tenue d'événements culturels, souligne encore le canton.