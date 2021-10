Les Diablerets (VD) - «Les travaux n’ont pas un si grand impact sur le glacier»

Il fond , le glacier des Diablerets , ou plus précisément celui de Tsanfleuron, sur territoire valaisan. Pourtant, c es derniers jours, une machine de chantier et des dameuses façonnent la neige et creusent dans la glace pour préparer l’ouverture de la saison d’hiver, prévue le 6 novembre , alors que les précipitations se font toujours attendre . En 2019, des images de travaux sur un glacier autrichien avaient d’ailleurs h eurté la planète entière.