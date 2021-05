Genève - Les travaux ont débuté sur le pont du Mont-Blanc

L’important chantier de rénovation du pont du Mont-Blanc est lancé depuis ce lundi. Il durera jusqu’au 12 septembre. La couche d’étanchéité de l’ouvrage, construit en 1903, sera changée et un nouveau revêtement phonoabsorbant mis en place. Les travaux seront aussi l’occasion, entre autres, d’installer en amont sur le pont une véritable piste cyclable, séparée du trafic par une barrière, à la place de la bande cyclable tracée sur la chaussée. Le trottoir aval restera mixte avec des piétons et des vélos.

Quatre voies ouvertes

Lundi, quatre voies sur six étaient ouvertes au trafic motorisé, dont deux dans chaque sens, ce qui a permis, outre les déviations, de limiter, semble-t-il, les bouchons autour du pont. « Selon nos observations, le démarrage a été bien mis en place avec des plantons qui règlent la circulation et tout semble se passer plutôt bien, indique Roland Godel, porte-parole du Département cantonal des infrastructures. Il y eu ce matin quelques encombrements sur la rive gauche, liés sans doute à l’heure de dépose des enfants à l’école, avec des temps d’attente augmentés de 5 à 12 minutes » , relate-t-il.

Mois de juin très impacté

TPG pas remplis

Dans les jours qui viennent, le Département des infrastructures dit vouloir observer « attentivement la situation » , notamment en raison de la fin du télétravail obligatoire qui pourrait avoir des effets, « en particulier sur l’hypercentre, si les gens ne sont pas plus nombreux à reprendre leurs habitudes d’utilisation des transports en commun » : « Actuellement, les TPG roulent encore à environ trois quarts de leur charge de passagers habituelle, et une bonne partie de cette clientèle qui leur tourne encore le dos, soit des milliers d’usagers, préfère encore la voiture, ce qui provoque des encombrements dans le centre, déplore Roland Godel. L’essor du vélo, encouragé par le développement des pistes cyclables, a heureusement pu limiter un peu les effets négatifs de ce report des transports publics vers la voiture individuelle. Il est indispensable que les usagers qui ont des alternatives à la voiture pour se rendre au centre ou y circuler utilisent ces alternatives, et que la chaussée soit libérée au profit de ceux qui n’ont pas d’alternative, comme les personnes à mobilité réduite et les transporteurs professionnels. »