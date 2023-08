Valais: Les travaux se poursuivent sur la route du Grand-Saint-Bernard

Ces travaux commenceront ce mercredi et dureront jusqu’au 6 octobre. La voie montante sera déplacée sur l’ancien tracé de la route. Les deux sens de circulation resteront toujours ouverts et praticables et il n’aura pas de temps d’attente, assurent les autorités.

Des feux la journée et en semaine

D’autres travaux auront lieu à la galerie de Sorevy, situé entre Liddes et Bourg-St-Pierre. Le régime de circulation sera le même qu’au pont des Trappistes: la voie montante sera également déplacée sur l’ancien tracé de la route et la voie descendante pourra rester sur la N21. Ces travaux auront lieu du 21 août au 20 octobre.

Un mur d’une cinquantaine de mètres de long, situé juste au-dessus de Liddes, sera également assaini. Une voie sera fermée et le trafic se fera en alternance par des feux. Ces travaux auront lieu pendant la semaine entre le 11 et le 29 septembre de 7h à 17h. Le chantier sera dégagé le week-end et, dans la mesure du possible, en soirée, afin de permettre le trafic sur deux voies en dehors des heures de travail.