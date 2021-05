Versoix (GE) - Les travaux sur la route de Suisse sont terminés

Après quelque quatre années de travaux, la traversée de Versoix a dévoilé ses nouveaux atours début mai. «Trottoirs élargis, limitation de vitesse à 30km/h, traversées piétonnes facilitées», a annoncé lundi par voie de communiqué le Département des infrastructures (DI), selon lequel il s’agissait de «moderniser un axe routier qui ne répondait plus aux standards actuels, notamment en matière de sécurité pour les piétons et les cyclistes». Pour le DI, ce réaménagement s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée en pacifiant et en sécurisant la traversée de la localité.